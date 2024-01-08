شيرى عادل تقترب من إنهاء مشاهدها فى "الوصفة السحرية"

يواصل صناع مسلسل “الوصفة السحرية” للفنانة شيري عادل تصوير مشاهد العمل بشكل شبه يومي، سعيًا منهم لإنهاء معظم مشاهد العمل قبل طرحه خلال الفترة المقبلة ضمن قائمة مسلسلات الاوف سيزون.

وكشفت مصادر لـ“الدستور” من داخل فريق العمل أن شيري عادل وأسرة المسلسل انتهت من معظم مشاهد العمل ما يقارب من 80%، لافتًا إلى أنه من المقرر عرض خلال النص الثاني من شهر يناير الجاري أو مطلع الشهر المقبل على أقصى تقدير.

من جهة أخرى، اعتذرت الفنانة شيري عادل عن مسلسل "ألف ليلة وليلة"، بسبب عدم توافق مواعيد تصويرها ومسلسل " الوصفة السحرية".

"ألف ليلة وليلة" من إنتاج شركتى ميديا هب "سعدى جوهر" وأروما استديوز برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف أنور عبدالمغيث ومن إخراج إسلام خيرى، وبطولة ياسمين رئيس، ونور وشيرى عادل، وليد فواز، سامي مغاوري وعدد كبير من الفنانين مقرر إعلان أسمائهم خلال الأيام المقبلة، ويظهر ياسر جلال خلال أحداث المسلسل بشخصية شهريار.

وتواصل شيري عادل تصوير مسلسل "الوصفة السحرية"- (لزواج ناجح) بطولة شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، كارولين عزمى، محمد أبوداود، وعدد آخر من الفنانين، العمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومى سعيد وإخراج خيرى سالم.