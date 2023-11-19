من الكواليس.. شيري عادل تحتفل بعيد ميلاد مؤلفة "الوصفة السحرية"

يواصل صناع مسلسل “الوصفة السحرية” الذي تخوض بطولته شيري عادل، تصوير مشاهد العمل المقرر عرضه بموسم الشتاء الجاري، لينضم لقائمة مسلسلات الاوف سيزون.

حرصت شيري عادل على الاحتفال بعيد ميلاد مؤلفة العمل دعاء عبد الوهاب التي تشرف على كتابة مسلسل الوصفة السحرية، وشاركت “شيري” صورة الاحتفال بقالب كعك كبير يحمل اسم العمل المسللس ووالمؤلفة دعاء عبد الوهاب.

"الوصفة السحرية" - (لزواج ناجح) يعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كلاً من: شيرى عادل، إسلام جمال، ميرهان حسين، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.