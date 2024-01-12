تامر حسني يصل دبي رفقة ابنته "تالية" لإحياء حفل غنائي

وصل الفنان تامر حسني، مطار دبي رفقة ابنته الكبرى “تالية” استعدادا لحفل غنائي ضخم مساء غد السبت.

وشارك “تامر” صور له برفقة ابنته، عبر حسابه الرسمي على انستجرام، وعلق مداعبا جمهوره: “وصلت دبي انا وتاليه مطقميين ولابسيين زي بعض، بالمناسبة كل الاستقبال ده حصل والله عشان تالية كل الشكر والتقدير للمنظمين الكؤام، جمهور دبي مستنيكم بكرة”.

وكان تامر حسني طرح أمس فيديو كليب أغنيته الجديدة "موحشتكيش"، وظهرت معه خلاله الفنانة ثراء جبيل، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ماستر على فتح الله.

يذكرأنه تصدر النجم تامر حسني القائمة السنوية لأكثر الفنانين المصريين مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بـ3 مليارات و500 مليون مشاهدة، وضمت القائمة كلا من "أحمد سعد، محمد حماقي، شيرين، حمزة نمرة، حمادة هلال، تامر عاشور، محمود العسيلي، رامي صبري، روبي".

وكان النجم تامر حسني قد طرح فى عام 2023 مجموعة مختلفة من الأغنيات، منها: المقسوم، والدراما، والكلاسيك، واستطاع بها تحقيق الرقم القياسي في عدد مرات المشاهدة، وعلى رأس هذه القائمة، أغنية هرمون السعادة، التي قدمها في فيلمه الشهير "تاج".