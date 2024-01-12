الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

Extra News تطلق برنامج "الكان على إكسترا" لتحليل مباريات كأس أمم أفريقيا

برنامج الكان على
برنامج "الكان على إكسترا

تطلق قناة "Extra News" برنامج "الكان على إكسترا" ستوديو تحليلي شامل لمباريات كأس الأمم الأفريقية الذي ينطلق اليوم ويستمر حتى يوم 11 فيراير.

ويأتي البرنامج لمتابعة خاصة لأخبار المنتخب الوطني، يقدمه كل من الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل وندى رضا، في تمام الساعة الثانية عشر مساء.
 

جدير بالذكر أن يفتتح بطولة كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، الساعة العاشرة مساء السبت الموافق 13 يناير 2023، بمباراة قوية ومثيرة بين ساحل العاج صاحب الاستضافة وبين منتخب غينيا بيساو، ويحتضن ملعب استاد إبيمبي  «الحسن واتارا الأولمبي» في مدينة أبيدجان الإيفوارية المباراة الافتتاحية للعُرس الأفريقي.

يشارك في البطولة 24 منتخبًا وتم تقسيمها على 6 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، أبرزها  منتخب مصر، والسنغال، والمغرب وتونس ونيجيريا والجزائر والكاميرون، وتُختتم منافسات بطولة كأس امم افريقيا في الحادي عشر من شهر فبراير المقبل.

وتنطلق البطولة في كوت ديفوار يوم 13 يناير 2024 وتستمر حتى 11 فبراير 2024، وأوقعت القرعة المنتخب المصري على رأس المجموعة الثانية رفقة منتخبات "غانا وكاب فيردي وموزمبيق".

يفتتح منتخب مصر مشواره فى المجموعة الثانية بالبطولة يوم 14 يناير بمواجهة موزمبيق، ثم يلاقى غانا 18 يناير، ويختتم دور المجموعات بمواجهة الرأس الأخضر يوم 22، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى دور الستة عشر، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات بالمركز الثالث في المجموعات الستة.

قناة Extra News برنامج الكان على اكسترا ستوديو تحليلي شامل لمباريات كأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الأفريقية الإعلاميين

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