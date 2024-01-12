راديو "ON sport FM" يطلق مجموعة من البرامج لتغطية كأس أمم أفريقيا

أطلق راديو "ON sport FM" مجموعة من الفيتشرات القصيرة السريعة من أجل تغطية كأس أمم إفريقيا 2024، المقرر افتتاحه اليوم ويستمر حتى 11 فبراير المقبل.

وكان بدأ الإعلامى أحمد منير خلال الأيام الماضية تقديم برنامج جديد بعنوان "الفراعنة فى أفريقيا" بمناسبة بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم فى النسخة 34 التى تقام فى كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبل عبر اثير راديو أون سبورت إف إم 93.7، ويذاع البرنامج 1 ظهرا ويتناول فيه الحديث عن أهم النجوم والأساطير المصرية الذين مثلو مصر في بطولات كأس الأمم الأفريقية.

جدير بالذكر أنه سيتم افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، الساعة العاشرة مساء السبت الموافق 13 يناير 2023، بمباراة قوية ومثيرة بين ساحل العاج صاحب الاستضافة وبين منتخب غينيا بيساو، ويحتضن ملعب استاد إبيمبي «الحسن واتارا الأولمبي» في مدينة أبيدجان الإيفوارية المباراة الافتتاحية للعُرس الأفريقي.

يشارك في البطولة 24 منتخبًا وتم تقسيمها على 6 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، أبرزها منتخب مصر، والسنغال، والمغرب وتونس ونيجيريا والجزائر والكاميرون، وتُختتم منافسات بطولة كأس امم افريقيا في الحادي عشر من شهر فبراير المقبل.

وتنطلق البطولة في كوت ديفوار يوم 13 يناير 2024 وتستمر حتى 11 فبراير 2024، وأوقعت القرعة المنتخب المصري على رأس المجموعة الثانية رفقة منتخبات "غانا وكاب فيردي وموزمبيق".