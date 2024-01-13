السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مدير مهرجان هوليوود للفيلم العربي: الدورة الثالثة تشهد مشاركة كبيرة للأفلام

جريدة الدستور

كشف مهرجان هوليوود للفيلم العربي، موعد انطلاق دورته الثالثة، حيث ستقام الفعاليات في الفترة من 17 إلى 21 أبريل المقبل.

من جانبه، قال مايكل باخوم، مدير المهرجان، إن الدورة الثالثة هي امتداد لنجاح تم تحقيقه على مدار دورتين شهدتا إقبالا كبيرا ومشاركة فعالة من قبِل صناع الأفلام ومحبيها، خاصة وأن هذا المهرجان هو الأول للفيلم العربي في هوليوود.

فيما أكد "باخوم" على أن الدورة المنتظرة ستشهد عرض عدد كبير من الأفلام الطويلة والقصيرة من كل أنحاء الوطن العربي، بجانب أفلام العرب المقيمين في أمريكا، وذلك بنسبة تفوق عدد الأفلام التي شاركت في الدورة الماضية.

كما أشار إلى أنه من المقرر أن تتضمن فعاليات المهرجان العديد من الماستر كلاس والندوات النقاشية، بحضور متخصصين في صناعة السينما من جميع أنحاء العالم، لافتا إلى أنه جاري حاليا التحضير للإعلان عن باقي تفاصيل الدورة الثالثة، والكشف عن اسم النجم المكرم وعن أسماء لجان التحكيم.

كانت الدورة الثانية لمهرجان هوليوود للفيلم العربي، قد حملت اسم المخرج الكبير محمد خان، وكُرم خلالها المخرج الكبير خيري بشارة بمنحه جائزة "إنجاز العمر لعام 2023"، والفنانة ليلى علوي، بجائزة "عزيزة أمير".

يشار إلى أن مهرجان هوليوود للفيلم العربي، يقام ضمن فعاليات الاحتفال بشهر التراث العربي، بهدف خلق مساحة جديدة لصناع الأفلام من المنطقة العربية وشمال إفريقيا للالتقاء والتطوير والإبداع، وخلق منصة معرفية لتعريف الجمهور الغربي بالسينما العربية وصناعها.

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