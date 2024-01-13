الملحن محمود الخيامي يكشف تفاصيل ألبوم أصالة الجديد

أعلن الملحن محمود الخيامي عن موعد طرح الأغاني الجديدة من ألبوم المطربة أصالة، والذي يتعاون معها فيه من خلال أغنية تحمل عنوان “عشق الروح”.

وشارك “الخيامي” منشور له عبر “فيسبوك”، وعلق قائلا: “إن شاء الله خلال أيام الجزء التاني من ألبوم أصالة، مشارك بعمل عشق الروح من كلمات الموهوبة هالة علي وتوزيع المبدع خالد عز وميكس المبدع محمد صقر”.

وأضاف: “شكرا لكل اللي شاركني العمل من الموسيقيين والعازفين الكبار، عمل من قلبي جديد رايق فيه حالة روحانية ان شاء الله تليق علي ذوقكم وتنال رضاكم، شكر خاص لأخي وصديقي وشريك نجاحي الأستاذ فايق حسن، أصالة حالة من الإبداع لا تنتهي بإذن الله”.

جدير بالذكر، طرحت المطربة أصالة عددًا من أغانى ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "لحقت نفسي" منها أغنية الأخبار الحلوة وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي محمود سليم، الملحن كريم أحمد، الموزع الموسيقي كريم أسامة، مهندس الصوت محمد صقر.

واستقبلت النجمة أصالة حفيدتها الأولى جيهان، الشهر الماضى، وكتبت أصالة عبر حسابها على إنستجرام: "الحمد الله الذى وهبنى حفيدتى الأولى جيهان أحمد هلال ابنة روحى ووطنى ودنياى وفخرى شام أدعو لها أن يحفظها الله وأن يجعل أيامها حلوة هي و كل أولاد العالمين".

وطرحت أصالة نصري أغنيتها الجديدة "جنة الحب" عبر يوتيوب وبعض المنصات الإلكترونية الغنائية، الأيام الماضية وهي من كلمات الدكتور ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد، توزيع الموسيقى نور هاشم.