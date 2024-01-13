السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد سعد يعلن عن أحدث أعماله الغنائية بعنوان "بعتذرلك"

احمد سعد
احمد سعد

أعلن الفنان أحمد سعد عن أحدث أعماله الفنية التي تحمل عنوان “بعتذرلك” والمقرر طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة عبر يوتيوب، لتكون أول أعماله الفنية بالعام الجديد.

وشارك “سعد” بوستر الأغنية عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، وعلق عليها قائلا: “بعتذرلك، قريبا”.

 

من جهة أخرى، يعيش أحمد سعد حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، من خلال المشاركة في تقديم الأغاني الدعائية لأفلام موسم رأس السنة 2024، حيث قدم أغنية كده لأ الدعائية لفيلم أبو نسب بطولة الفنان محمد إمام والتي طُرحت قبل 13 يومًا فقط، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت، وميكس وماستر هاني محروس.

بالإضافة إلى تقديم أحمد سعد أغنية كله فالصو ديو مع الفنان بهاء سلطان وهي الأغنية الدعائية لفيلم عصابة عظيمة بطولة الفنانة إسعاد يونس، وشاركت أيضًا إسعاد في الأغنية معهما، وهي من كلمات مصطفى البرنس وفلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وإنتاج شركة مزيكا للمنتج محمد جابر.

الفنان احمد سعد بعتذرلك يوتيوب اول اعماله الفنية بالعام الجديد أحمد سعد

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