الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قبل عرضه بالسينما.. بوستر منفرد لشيري عادل في "أصل الحكاية"

شيري عادل
شيري عادل

تشهد الفنانة شيري عادل خلال الفترة الحالية نشاط فني بخوض بطولة اكثر من عمل سينمائي، حيث تنتظر طرح فيلمي “عادل مش عادل” و“أصل الحكاية” بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم أصل الحكاية، الأحد، بوستر منفرد لبطلة العمل شيري عادل، المقرر عرضه 25 يناير الجاري، وظهرت من خلاله بإطلالة ساحرة مرتدية فستان أخضر طويل.

وتجسد شيري عادل خلال أحداث فيلم “أصل الحكاية” شخصية فتاة تدعى ملك وتمتلك أفكارًا معينة تجعلها تواجه العديد من الصعوبات، وهى تنتمى لعائلة كل فرد فيها له حكاية مختلفة ومستقلة فوالدها بيومى فؤاد وأعمامها خالد الصاوى وعلاء مرسى وعمتها هالة فاخر.

“أصل الحكاية” تأليف وإخراج محمد أمين وبطولة شيرى عادل، خالد الصاوى، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلى، علاء مرسى، يوسف عثمان، عابد عنانى، وائل الترك، علاء مرسي، محمد محمود وعدد آخر من الفنانين، وحددت الشركة المنتجة للفيلم إجازة منتصف العام الدراسى المقبل 2023 موعدًا مبدئيًا لطرحه في دور العرض السينمائية.

بينما يشارك في بطولة “عادل مش عادل” بجانب شيري عادل كل من أحمد الفيشاوى، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا،بدرية طلبة، أحمد بجه، والمطربة نوال، والفيلم قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.

وتدور قصة فيلم “عادل مش عادل” في إطار كوميدي، حول “عادل الأمين” الذى يجسده أحمد الفيشاوي، وهو شاب يعيش متخبطًا في حياته ويعجب بفتاة حقيقتها مخيفة مما يوقعه في متاعب جمة، وذلك في ظل مطاردته من قبل الصحفية “غادة” التي تجسدها الفنانة شيري عادل، التي لا تهتم سوى بالحصول على الأخبار المشوقة.

و يشارك في بطولة فيلم “عادل مش عادل” بجانب شيري عادل كل من أحمد الفيشاوى، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا،بدرية طلبة، أحمد بجه، والمطربة نوال، والفيلم قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.

وتدور قصة فيلم “عادل مش عادل” في إطار كوميدي، حول “عادل الأمين” الذى يجسده أحمد الفيشاوي، وهو شاب يعيش متخبطًا في حياته ويعجب بفتاة حقيقتها مخيفة مما يوقعه في متاعب جمة، وذلك في ظل مطاردته من قبل الصحفية “غادة” التي تجسدها الفنانة شيري عادل، التي لا تهتم سوى بالحصول على الأخبار المشوقة.

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