الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قصة حب مُلهمة.. الفخراني والسفيرة عزيزة يحتفلان بعيد ميلاد DMC

جريدة الدستور

تحتفل شبكة dmc بعيد ميلادها السابع بعد أن  استطاعت خلال تلك الاعوام المحافظة على صدارتها في خطتها البرامجية والدرامية المميزة والتي جذبت فئة كبيرة من الجمهور، لحرصها على تقديم برامج اجتماعية ومسلسلات منوعة.

وحرص يسري الفخراني، رئيس المحتوى الدرامى بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الاحتفال بعيد ميلاد dmc السابع عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، وعلق قائلاً: “قصة حب مُلهمة هي dmc في بداية عامها الثامن، رحلة من الجهد الأفكار الرُقي العيلة الحب التدفق، ميلاد عظيم مع المؤسسين الذين منحوها طاقة ومحبة وتفاصيل واحمل شرف المشاركة في تأسيسها مع روادها”.

أضاف:“ أيام وليال من الترقب الانتظار، قناة العائلة التي ولدت كبيرة ومازالت، إلي كل شركاء النجاح وكل عائلة المشاهدين الذين اجتمعوا حولها، اليوم تستمر الرحلة العذبة اللذيذة، فخور بكل نبضة قلب فيها بكل جهد وتعب وسهر وتواصل حتي أصبحت قناة العائلة وقناة الدراما المصرية والعربية الأولي، والقادم أجمل”.

كما احتفل برنامج “السفيرة عزيزة” بعيد ميلاد dmc، بصنع أغنية احتفالية بعيد ميلاد القناة ومرور 7 أعوام على عرض البرنامج خلالها ووسرد الفيديو لقطات لمقدمي البرنامج أعربوا فيه عن فخرهم بالعمل به وشعورهم الأسري والأخوي الذي يشعرون به داخل البرنامج.

وانطلقت شبكة dmc قبل 7 أعوام من اليوم، موجههة برامجها واعمالها الفنية لكل أفراد الأسرة المصرية بخطة برامجية ودرامية شديدة التميز أتت ثمارها عاما بعد عام ليمتد جمهور الشبكة إلى كل أنحاء الوطن العربى.

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