الليلة.. نساء يمارسن أصعب المهن الرجالية في "واحد من الناس"

في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء اليوم الإثنين، على قناة الحياة، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي، عدد من النساء اللاتي يعملن بمهن الرجال فيستضيف الكهربائية وأيضاً النجارة وأيضاً الحدادة والتي تمتهن مهنة الحدادة الصعبة.



وفي نفس الحلقة، يكشف مؤلف الرعب الكاتب عمرو المنوفى، أسرار وكواليس مرعبة من حكاياته المثيرة والمواقف اللى مر بها وتفاصيل من عالم الرعب.

يذكر أن الفنانة إيناس مكي حلت ضيفة على الحلقة الماضية من برنامج "واحد من الناس" والتي كشفت تفاصيل شجرة عائلة مكي.

وقالت إنها من أب جزائري وأم مصرية وعاشت حياتها في أبو ظبي وهذا جعلها متعددة الثقافات.

وأوضحت أنهم أسرة مكونة من خمسة أفراد وأنها أول من عملت بمجال الفن ومن بعدها أحمد مكي وطارق مكي مهندس ديكور، وأخيها الأكبر وأختها متخصصين وحاصلين على الدكتوراة في المجال العلمي.

وأضافت أن علاقتها بوالدها رحمة الله عليه كانت رائعة وهو أحد المؤسسين لوزارة الإعلام في أبو ظبي، وأن والدتها مصرية من أصل تركي وأنهم على تواصل دائمًا.



وعن علاقتها بشقيقها الفنان أحمد مكي، أكدت أنها علاقة رائعة وتتعجب من كثرة السؤال عن عدم تعاونهما فنيًا، موضحة أنهما تعاونا مرة واحدة في فيلم "الحاسة السابعة".