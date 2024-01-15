الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. صناع مسلسل "مسار إجباري" يحتفلون بانطلاق التصوير

مسار اجباري
مسار اجباري

بدأ صناع مسلسل “مسار إجباري” تصوير أولى مشاهد العمل اليوم، المقرر خوضه السباق الرمضاني المقبل، ويخوض بطولته الفنان أحمد داش والفنان عصام عمر.

واحتفل صناع المسلسل بانطلاق التصوير بحضور قالب كعك كبير مكتوب عليه اسم العمل وشركة المتحدة، والعمل مكون من 15 حلقة وتأليف ورشة كتابة، من اخراج نادين خان، ويعرض في شهر رمضان المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

جدير بالذكر أن أحمد داش شارك في رمضان الماضى بمسلسل "جعفر العمدة" الذى شارك بطولته محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، مى كساب، أحمد داش، منة فضالى، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

أما عصام عمر فبرز في الأشهر الماضية خاصة بعد بطولته لمسلسل "بالطو" الذى تم عرضه حصرياً على منصة watch it، وحقق نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى والنقدى، والعمل مأخوذ عن رواية "بالطو وفانلة وتاب" وهو بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، مريم الجندى، عارفة عبد الرسول محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم وبيومي فؤاد، خالد الصاوى، محمد لطفى، محمود البزاوى، و إخراج عمر المهندس.

ويواصل عصام عمر تصوير مشاهده فى "فرقة الموت" بطولة أحمد عز، آسر ياسين، منة شلبى، محمود حميدة، بيومى فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدى الشامى، جيهان الشماشرجى، فريدة سيف النصر وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهينى وإخراج أحمد علاء الديب، وتدور الأحداث في إطار اكشن مثير.

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