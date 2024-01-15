الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ساندى تتعاون مع عزيز الشافعى ومنة القيعى فى أحدث أغنياتها

ساندي
ساندي

أعلنت الفنانة ساندي تحضيرها لأغنية جديدة تتعاون خلالها مع الملحن عزيز الشافعي، والشاعرة الغنائية منة القيعي، والمقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

شاركت ساندي صورة لها رفقة صناع الأغنية عبر حسابها الرسمي على انستجرام وعلقت قائلة: سعيدة جدًا بالتعاون الأول مع تميمة الحظ الشاعرة المبدعة منه القيعي، ومع بليغ هذا العصر وصاحب نجاحات آخر خمس سنين الملحن عزيز الشافعي، ومع الموزع العبقري تميم في عمل مختلف قريب جدًا باذن الله.

كانت ساندي طرحت الفترة الماضية أغنية اللولبية، والتي تتعاون فيها مع كل من الشاعر والملحن الغنائي عزيز الشافعي والموزع الموسيقي توما، المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

كما طرحت أغنية بعنوان "الرعشة" على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاونت في الرعشة مع الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي والموزع الموسيقي شريف مكاوي.

تقول كلمات الأغنية: "واخد بالك من نظراتي لما بتيجي عينيك ف عينيه واخد بالك من همساتي وكلامي اللي عليك وعليا لما بنبقي ف نفس الحتة انا ببقي ف حتة دانا بتقطع وانا قدامك تلاتين حتة لما بنبقي ف نفس الحتة انا بنسي الدنيا بنسي الناس التانية وبفضل شايفاك انت والرعشه اللي في ايدي لما بتيجي وتسلم عليا الرعشة اللي ف قلبي اللي ف روحي لما بنسكت شوية واه من سكوت عن كلام كتير ما  اتقالش لسه اه من حنين مكبوت ف قلبي وقلبك حاسة بالرعشه اللي ف ايدي لما بتيجي وتسلم عليا الرعشة اللي ف قلبي اللي فروحي لما بنسكت شويه لما بتبقي قصادي انا بسرح ف البصه دي انا مش عارفه ازاي بتحول للدرجة دي ازاي لما بسلم بس ب ايدي بسلم نفسي وقلبي وروحي  قصادك ليه بستسلم للرعشة".

ساندي الملحن عزيز الشافعي الشاعرة الغنائية منة القيعي صناع الاغنية انستجرام تميم

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