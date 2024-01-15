الليلة.. ON Time Sports تنقل حفل the best على الهواء

تنقل قنوات أون تايم سبورتس، الليلة، حفل جوائز "FIFA" السنوي THE BEST على الهواء مباشرة من العاصمة الإنجليزية لندن.

ويقام الحفل في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، حيث يسبقه تغطية خاصة يقدمها، محمد المحمودي في إطار التعاون المستمر مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فقد تم التوصل إلى اتفاق بموجبه تنقل قنوات أون تايم سبورتس حفل الفيفا السنوي THE BEST على الهواء مباشرة، بحضور نخبة من نجوم كرة القدم العالمية، وأبرز الشخصيات الرياضية.

يعلن فيفا خلال الحفل عن الفائزين بجوائز (أفضل لاعب - أفضل حارس مرمى - أفضل مدرب رجال - أفضل لاعبة - أفضل حارسة مرمى - أفضل مدرب سيدات - أفضل هدف - اللعب النظيف - التشكيل الأمثل رجال - التشكيل الأمثل سيدات - أفضل جمهور).

ويتنافس الثلاثي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، والفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي والنرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023.