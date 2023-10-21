بصورة للمسجد الأقصى.. ساندي تعلن دعمها للفلسطينيين: "أفوض لك الأمر"

أعلنت المطربة ساندي، عن دعمها للقضية الفلسطينية بالتزامن مع الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على قطاع غزة منذ 15 يومًا.

ونشرت “ساندي” عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام"، صورة للمسجد الأقصى وعلقت عليها: “المسجد الاقصي.. يارب انت قادر علي إنهاء هذه المهزلة التاريخية.. أفوض لك الامر”.

وقامت “ساندي” بتغيير صور حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إلى صورة المسجد الأقصى دعمًا للقضية الفلسطينية.

وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، تواصلت رسائل الدعم من النجوم والنجمات للشعب الفلسطيني، كما تم إلغاء أو تأجيل عدد من الحفلات الغنائية والفعاليات الفنية تضامنًا مع فلسطين.

وارتفعت حصيلة الشهداء في غزة منذ 7 أكتوبر، إلى 3785، بحسب وزارة الصحة في غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن من بينهم 1524 طفلًا و1000 امرأة و120 مسنًا، كما أصيب 12493 شخصًا، بينهم 3983 طفلًا و3300 امرأة، بحسب المتحدث باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة.