الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قبل طرح الكليب.. هيفاء وهبي تنضم لترندات يوتيوب بـ"وصلتلها"

جريدة الدستور

استطاعت الفنانة هيفاء وهبي أن تحقق نجاحًا كبيرًا بطرح أحدث أغنياتها التي تحمل عنوان “وصلتلها” والتي انضمت لقائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب خلال يومين من طرحها، متخطية حاجز المليون مشاهدة.

وانتهت هيفاء من تصوير الأغنية لى طريقة الفيديو كليب المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، حيث شاركت البرومو الرسمي للأغنية عبر انستجرام، وعلقت:“فيديو كليب وصلتلها قريبا”.

والأغنية من كلمات محمود عبد الله وألحان الراحل محمد النادي وتوزيع نور ميكس ماستر سليمان دميان.

وتقول كلمات أغنية وصلتلها: 
وصلتلها، خلاص وضمنتها فصفّك
فرُحت راكنها فوق رفّك
تجيلك هي وانت اللي بقيت بتروح

بتهملها، عشان هي عليك باقية
فاكرها ضعيفة مش لاقية
نسيت انك وصلتلها بطلوع الروح

فخُد بالك دي قادرة تغيب
وزيّ ما ماسكة فيك هاتسيب
وتبعد عادي وتعاندك 
وما يكونلاكشي فيها نصيب
لو المعلومة دي ناقصاك 
أديها خلاص بقت عندك

ندهتلها، وبعد ما بَيِّنِت شوقها
لقت إيدك بتخنقها
وكُنت زمان بتحضنها بنفس الإيد

عملتلها، قلق فحياتها وبتعمى
عينيك عن قيمة النعمة
عن الحلم اللي كان غالي وهو بعيد

فخُد بالك دي قادرة تغيب
وزي ما ماسكة فيك هاتسيب
وتبعد عادي وتعاندك ومايكونلكشي فيها نصيب
لو المعلومة دي ناقصاك  
أديها خلاص بقِت عندك

هيفا وهبي “وصلتلها” يوتيوب تريندات يوتيوب كليب وصلتلها

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