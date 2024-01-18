الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

احتفالًا بالنجاح.. محمد إمام يُشارك جمهوره كواليس فيلم "أبو نسب"(فيديو)

الفنان محمد إمام
الفنان محمد إمام

حقق الفنان محمد إمام، نجاحًا كبيرًا بأحدث أعماله الفنية “أبو نسب” بعد طرحه مؤخرًا في دور العرض السينمائي.

وحرص “إمام” على نشر كواليس كوميدية أثناء تصوير الفيلم، لأول مرة عبر حسابه على “إنستجرام”.

وعلق: “من أحلى الكواليس اللي صورت فيها، بعد نجاحه الساحق في السينما أبو نسب”.

https://www.instagram.com/reel/C2PjQLKIxsh/?igsh=Nmgzb2M5bGJjYnNj 

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبرى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، وضيوف الشرف، ماجد المصرى، وشيكو، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى حول شخصية "على"، الذى يعمل طبيب أطفال، والذى يقع فى حب "داليا" ياسمين صبرى، وعندما يقرر الزواج منها، يظهر والدها المجرم بعد خروجه من السجن يوم زفافهما، فتنقلب حياتهما رأسا على عقب، ويجد نفسه متورطا فى سلسلة من أحداث الانتقام بين حماه وعصابته وبين عصابة أخرى.

الفنان محمد إمام فيلم “أبو نسب” ميكينج انستجرام إيرادات كبيرة

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