مسلسلات رمضان 2024| كواليس تحضيرات "عتبات البهجة" بطولة يحيى الفخرانى

يواصل صناع مسلسل “عتبات البهجة” التحضيرات اللازمة للعمل الذي يخوض بطولته الفنان يحيي الفخراني، ضمن سباق دراما رمضان 2024، حيث بدأ صناع العمل في بروفات “ترابيزة” استعدادا لانطلاق التصوير قريبا.

وظهر صناع العمل خلال مقطع فيديو من تحضيرات مسلسل "عتبات البهجة" بقيادة المنتج جمال العدل والسيناريست مدحت العدل والمخرج مجدي أبوعميرة وأبطال العمل.

المسلسل بطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي.

ويجسد “الفخراني” شخصية وكيل وزارة على المعاش، يحارب كل ما هو سلبى في الحياة، ويعود به الفنان الكبير إلى الدراما الرمضانية مرة أخرى، بعد غياب دام لعامين، إذ قدم آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى تم عرضه في شهر رمضان.

معالجة درامية لمدحت العدل وإخراج مجدي أبوعميرة، انتاج جمال العدل، المسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد.

ويعود المخرج مجدى أبوعميرة للتعاون مع الفنان الكبير يحيى الفخرانى في الدراما مرة أخرى خلال مسلسل "عتبات البهجة" المأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد وسيناريو وحوار مدحت العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، للعرض فى 15 حلقة خلال شهر رمضان المقبل 2024، وذلك بعد 16عامًا من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو" عام 2007.

واجتمع المخرج مجدى أبوعميرة مع الفنان يحيى الفخرانى في مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007 وحقق العملان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى، ليعود الثنائى للعمل سويًا مرة أخرى في مسلسل "عتبات البهجة" المقرر بدء تصويره قريبًا للعرض في شهر رمضان المقبل.