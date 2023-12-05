الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دنيا سمير غانم "تنفذ وصية" والدتها فى شهر أحزان الفنانين

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

ظهرت دنيا سمير غانم رفقة الفنانة ميرفت أمين في جنازة المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، وذلك عملاً بوصية والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز التي طالبت منها أن تحضر الجنازات والعزاءات بعد وفاتها.

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وظهرت دنيا لثاني يوم في جنازة المنتجة ناهد فريد شوقي وهى برفقة الفنانة القديرة ميرفت أمين التي ظهرت وهى ترتدي الحجاب خلال مراسم العزاء، وذلك بعد يوم من ظهورها في جنازة الفنان أشرف عبدالغفور الذي توفى عقب حادث أليم.

وتوفيت المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي صباح اليوم عن عمر ناهز 73 عامًا، ومن المقرر أن يشيع الجثمان إلى مثواه الأخير عقب صلاة عصر اليوم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بمقابر الأسرة بالسادس من أكتوبر.

ولم تحدد أسرة المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي مكان أو موعد تلقى العزاء حتى الآن.

ونعت الفنانة ناهد السباعي والدتها المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم عن عمر ناهز 73 عامًا بكلمات مؤثرة مصحوبة بصورة رفقة والدتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قالت فيها: "البقاء لمَن له الدوام توفيت إلى رحمة الله أمي وكل حياتي ناهد فريد شوقى.. الجنازة عصرًا مسجد الشرطة الشيخ زايد أمام هايبر والبقاء والدوام لله وحده".

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