الوطنية للإعلام: كشوف ترقيات العاملين قيد المراجعة والإعلان عنها قريبًا

فى إطار المتابعة المستمرة مع كافة قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام لاستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ ترقيات العاملين والتى كان آخرها إخطار شئون العاملين بجميع القطاعات، بخطاب التنظيم والإدارة لتقوم تلك الإدارات بإعمال شئونها فى اتخاذ الإجراءات اللازمة .

وأشار القطاع الاقتصادى بالهيئة في بيان له، إلى أن جميع الإدارات الإدارية والمالية في كافة القطاعات قامت بجهد كبير ومشكور فى إعداد ومراجعة كشوف الزملاء المستوفين لشروط الترقى بقطاعات الهيئة.

وتابع: “تعمل بكل جهد فى سبيل الانتهاء من بقية الإجراءات، وأن المتابعة مستمرة مع القطاعات من خلال الادارة المركزية للتنظيم والادارة بالهيئة حتى إنهاء تلك الإجراءات في القريب العاجل وصدور قرارات تنفيذ الترقيات للزملاء فى أقرب وقت ممكن حرصاً على مصالح العاملين وإيماناً من الهيئة بضرورة حصولهم علي ترقياتهم المستحقة”.