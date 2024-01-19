الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

على متن طائرة خاصة.. أحمد سعد لجمهوره: "بعتذرلك قريبًا" (فيديو)

أحمد سعد
أحمد سعد

يستعد المطرب احمد سعد لطرح أغنية جديد تحمل عنوان “بعتذرلك” من المقرر طرحها خلال الايام القليلة المقبلة، وحرص على تشويق جمهوره لها بنشر مقطع صغير منها.

وشارك “سعد” مقطع فيديو عبر حسابه على “إنستجرام”، ظهر خلاله على متن طائرة خاصة، وقام بغناء مقطع من الاغنية كنوع من التشويق لجمهوره، وعلق قائلا: “بعتذرلك قريبا”.

كلمات أغنية “بعتذرلك”:

بعتذرلك إني دايما

كنت أقصر في الكلام

وإنس بسرح لما أشوفك

ف ابتسملك والسلام
واني جاهل في المعاملة

والمجاملة والاهتمام

وإني عاجز إني أفسر

صوت مشاعري وإني خام
وإني قلبي بيبكي جدا

لو يحسك هتسيبيه

يذكر أن آخر أغنيات أحمد السعد كانت "كده لأ" من فيلم "أبو نسب"، وطرحها نهاية الشهر الماضي، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

المطرب احمد سعد بعتذرلك انستجرام أحمد سعد أغنية مقطع

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