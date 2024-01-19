"بوسة".. كارول سماحة تطرح كليب أحدث أغنياتها (فيديو)

طرحت الفنانة كارول سماحة كليب أحدث أغنياتها “بوسة” منذ قليل، عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وعدد من المنصات الالكترونية الموسيقية.

كلمات أغنية “بوسة”:

“على طريقتى حبيبى بَحبك واللى يحِبك أحِبهُ كمان على طريقتى ب أقول وب أدلع واللى يِدلع مُش خسران أنا بحبك وب أنانية أيوة ده عشق واصل ل جنون يعنى إستحمل غيرتي شوية مانت عيونك أحلى عيون ليا طريقتي بقى طب بوسة بوسة بوسة بوسة مِن هِنا بوسة بوسة بوسة ياللا خُدها ب الهنا حالاً غمض عينيك لسه فى مُفاجأه ليك دى كمان دى كمان دى عشان خاطرى انا حبيبى مِن غير أى مُناسبة إنت أعز وأغلى حَبيب فى ناس ياما بِتحب ب نِسبة وأعمل ايه ف قلبى ال حّبيب ليا طريقتي بقى أنا بحبك وإنت عارفنى لو توحشني أنا بعمِل ايه مش مُمكن حاجه توقفنى الشوق ده أنا مقدرش عليه ليا طريقتي بقى”.