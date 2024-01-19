الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بإطلالة كلاسيك.. "ساندي" تطرح بوستر أغنيتها الجديدة "انت تقبل"

المطربة ساندي
المطربة ساندي

تستعد الفنانة ساندي لطرح أحدث أغنياتها التي تحمل عنوان “انت تقبل” على طريقة الفيديو كليب، خلال الأيام القليلة المقبلة عبر حسابها الرسمي على موقع “يوتيوب”.

وطرحت “ساندي” البوستر الرسمي للأغنية عبر حسابها على “إنستجرام”، وظهرت خلاله بإطلالة كلاسيك، وعلقت قائلة: “انت تقبل، قريبا جدا”.

وأعلنت المطربة ساندي، عن عمل غنائي جديد يجمعها بالملحن عزيز الشافعي والشاعرة منة القيعي والموزع تميم؛ إذ تتعاون معهم في أغنية جديدة، وستكشف ساندي عن موعد طرحها خلال الأيام المقبلة.

يعتبر هذا العمل الغنائي هو التعاون الأول للمطربة ساندي مع الشاعرة منة القيعي، والتعاون الثامن مع الملحن عزيز الشافعي، إذ تعاون الثنائي في عدة أعمال استطاعت أن تحقق نجاحًا على منصات الموسيقى المختلفة، وهي «زي النهاردة وأحلى من الڤانيليا وإزيك النهاردة والحالة الحالة، وبعد التان والرعشة واللولبية».

وكانت آخر أعمال الفنانة ساندي، ألبوم 2 في 1، الذي ضم ثماني أغنيات، تنوعت بين الدراما والرومانسي، وتعاونت فيه مع كبار الملحنين والشعراء، مثل أحمد المالكي وسلمى رشيد ومحمد يحيى وعلاء الراوي وهاني يعقوب، ولأول مرة كتبت ساندي أغنية «زي التمثال» ولحنتها أيضًا.

الفنانة ساندي انت تقبل بإطلالة كلاسيك يوتيوب ساندي

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