الأحد.. فادية عبد الغني تكشف أسرار فنية وأسباب غيابها عن الساحة على الحياة

في حلقة فنية خاصة من برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء الأحد المقبل عبر شاشة قناة الحياة، يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي الفنانة القديرة فادية عبد الغني والتي تكشف أسرار وكواليس لم تذاع من قبل حول مسيرتها الفنية وحياتها الخاصة.

وتكشف أسباب غيابها عن الساحة الفنية لمدة خمس سنوات وعودتها، بعملين هما مسلسل فاتن أمل حربي ومسلسل دايماً عامر، ومن أطلق عليها لقب "غول الدراما"؟ وهل تعرضت للاضطهاد في الفن ، وهل تفكر في قرار الاعتزال، وعن علاقتها بالسينما وهل هى علاقة حب من طرف واحد؟ وهل رفضت المشاركة أمام النجم أحمد زكي بفيلم معالي الوزير .

كما تتحدث عن الشائعات التي تطاردها في حياتها ومنها إصابتها بالعمي ووفاتها وما غير ذلك، وأيضاً تتحدث عن حياتها الخاصة وزواجها وهي في سن صغيرة وعن أحفادها وعن ابنتها.