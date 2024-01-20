غدًا.. خالد عليش وزوجته ضيفا أولى حلقات "كلام ستات" على on

تنطلق أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "كلام ستات" مع الإعلامية شيريهان أبو الحسن عبر شاشة ON، والفنان خالد عليش وزوجته ميرهان عمرو، ضيفا أولى حلقات البرنامج، ويذاع في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء.

"كلام ستات" هو برنامج اجتماعى لكل ست مصرية والمرأة العصرية، حيث يطرح البرنامج موضوعات اجتماعية مهمة ونصائح مفيدة تخص المرأة واهتماماتها، ويعرض المشاكل والقضايا العصرية فى المجتمع بمنظور يغير من شكل الحياة كما يتناول البرنامج أحلى كلام لأنه كلام مجموعة من الستات بعقليات مختلفة يمثلن جميع أنواع الستات فى المجتمع بمشاكلهن وطموحهن وعلاقاتهن وآلامهن.

البرنامج من تقديم كل من الإعلامية شريهان أبو الحسن والفنانة نهال عنبر والفنانة هيدى كرم وندى رحمى، ويعرض يوميا من السبت إلى الأربعاء على قناة ON E الساعة الثالثة والنصف عصرا مساءً.