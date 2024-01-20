السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدًا.. خالد عليش وزوجته ضيفا أولى حلقات "كلام ستات" على on

جريدة الدستور

تنطلق أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "كلام ستات" مع الإعلامية شيريهان أبو الحسن عبر شاشة ON، والفنان خالد عليش وزوجته ميرهان عمرو، ضيفا أولى حلقات البرنامج، ويذاع في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء.

 

"كلام ستات" هو برنامج اجتماعى لكل ست مصرية والمرأة العصرية، حيث يطرح البرنامج موضوعات اجتماعية مهمة ونصائح مفيدة تخص المرأة واهتماماتها، ويعرض المشاكل والقضايا العصرية فى المجتمع بمنظور يغير من شكل الحياة كما يتناول البرنامج أحلى كلام لأنه كلام مجموعة من الستات بعقليات مختلفة يمثلن جميع أنواع الستات فى المجتمع بمشاكلهن وطموحهن وعلاقاتهن وآلامهن.

البرنامج من تقديم كل من الإعلامية شريهان أبو الحسن والفنانة نهال عنبر والفنانة هيدى كرم وندى رحمى، ويعرض يوميا من السبت إلى الأربعاء على قناة ON E الساعة الثالثة والنصف عصرا مساءً.

 

شيريهان أبو الحسن الفنان خالد عليش ميرهان عمرو كلام ستات برنامج اجتماعي

مواد متعلقة

غدًا.. رامى صبرى يطرح فيديو كليب "بين حيطان" على "يوتيوب"

بعد ظهورها الأخير.. عبير صبري تتعرض للانتقاد: "فرحانة بالفلتر" (صور)

27 يناير.. موعد عرض "حدوتة منسية" على CBC لسوسن بدر

الأحد.. فادية عبد الغنى تكشف أسرارا فنية وأسباب غيابها عن الساحة على الحياة

لطفى لبيب: التصوير الخارجى والسيناريو أهم دوافعى للمشاركة فى "نور الريس"

"بوسة".. كارول سماحة تطرح كليب أحدث أغنياتها (فيديو)

ليلى علوى: مبسوطة بفيلم "مقسوم".. دلوقتى فى كل سينمات الوطن العربى

بإطلالة كلاسيكية.. "ساندى" تطرح بوستر أغنيتها الجديدة "إنت تقبل"

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل عقد مدرب الزمالك الجديد كارل هوفيكنز

تحديث لحظي.. سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك

انخفاض كبير في مصر.. سعر الذهب اليوم عالميا بالدولار السبت 20-1-2024

الجيش السودانى يعلن النفير العام بعد استجابة الشعب لنداء البرهان

عاجل.. استمرت 40 دقيقة.. كواليس مكالمة بايدن ونتنياهو بشأن مصير غزة

إخلاء سبيل حمو بيكا ومدير أعماله بعد مشاجرة "كافيه" بأكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

علي سعدة

طوفان الاقصي.. ماذا بعد؟؟

جلال حمام

اعتراف إسرائيل بالفشل.. مقابل إطلاق رهائنها

عبدالوهاب داود

كواباتا.. كبير كُتاب اليابان.. الباحث عن تجميل الموت

أحمد المريخي

أسرار وسط البلد على مائدة «سفرجى الملوك»

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى «2»

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

احتجاجات على مشاركة إسرائيليين فى معرض تجارى بإيطاليا

وكالة موديز تخطط لخفض التصنيف الائتمانى لإسرائيل بسبب حرب غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا