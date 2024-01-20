السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد ظهورها الأخير.. عبير صبري تتعرض للانتقاد: "فرحانة بالفلتر" (صور)

عبير صبرى
عبير صبرى

تعرضت  الفنانة عبير صبري للانتقادات من قبل جمهورها بعد خضوعها لجلسة تصوير جديدة، وذلك بسبب التأثيرات المستخدمة بجلسة التصوير.

وحرصت “عبير” على الرد على جمهورها بعد انتقاد أحدهم لها قائلة: “إنتي فرحانة بالفلتر” لترد الفنانة قائلة: “اه قوي عقبالك إنتي”، بينما أشاد البعض بها، والبعض الآخر أعرب عن حبه لجمالها الطبيعي بدون تأثيرات.

 

كما انهالت تعليقات محبيها ومتابعيها عليها، وجاءت كالتالي: "القمر، جميلة حبيبتي، قمرنا، بسم الله ما شاء الله، قلبي يا ناس، إنتي أيقونة الجمال".

من جهة أخرى، تنتظر عبير صبري عرض مسلسل حدوتة منسية يوم 27 يناير الجاري، على سي بي سي، والعمل من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، طارق صبري، هشام إسماعيل، نانسي صلاح، ريم سامي، وعدد آخر من الفنانين من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد محيي الدين في أولى تجاربه الإخراجية.

يذكر أن آخر أعمال عبير صبري، كان مسلسل "جميلة" وعُرض في رمضان الماضي 2023، بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد وفيق، هاني عادل، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبد العزيز.

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