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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

طفلة فيلم «الحفيد» ضيفة «كلام ستات» غدًا

الأحد 16/فبراير/2020 - 03:22 م
ميرفت العايدي
ميرفت العايدي
هدير شعراوي
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يستضيف برنامج "كلام ستات" الذي تقدمه الإعلامية شيريهان أبو الحسن ونهال عنبر وهيدي كرم وندى رحمي، المذاع على قناة ON، في حلقة غد الإثنين، الفنانة ميرفت العايدي.

تتحدث العايدي، عن الشهرة الكبيرة التي حققتها من خلال دورها في فيلم "الحفيد"، وكواليس تعاونها مع الفنانين عبد المنعم مدبولي وكريمة مختار.

كما يعرض البرنامج فقرة "بيقولك" المخصصة لعرض عدد من الأخبار الطريفة والخفيفة، ثم فقرة "الرغي الجميل" تستضيف فيها ضحى حسين، مصممة إكسسوارات.

يذكر أن برنامج "كلام ستات" يذاع على قناة ON، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، من السبت للأربعاء من كل أسبوع، وتقدمه شيريهان أبو الحسن ونهال عنبر وهيدي كرم وندى رحمي.

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