طفلة فيلم «الحفيد» ضيفة «كلام ستات» غدًا

يستضيف برنامج "كلام ستات" الذي تقدمه الإعلامية شيريهان أبو الحسن ونهال عنبر وهيدي كرم وندى رحمي، المذاع على قناة ON، في حلقة غد الإثنين، الفنانة ميرفت العايدي.تتحدث العايدي، عن الشهرة الكبيرة التي حققتها من خلال دورها في فيلم "الحفيد"، وكواليس تعاونها مع الفنانين عبد المنعم مدبولي وكريمة مختار.كما يعرض البرنامج فقرة "بيقولك" المخصصة لعرض عدد من الأخبار الطريفة والخفيفة، ثم فقرة "الرغي الجميل" تستضيف فيها ضحى حسين، مصممة إكسسوارات.يذكر أن برنامج "كلام ستات" يذاع على قناة ON، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، من السبت للأربعاء من كل أسبوع، وتقدمه شيريهان أبو الحسن ونهال عنبر وهيدي كرم وندى رحمي.