السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد طرح البوستر الرسمي.. استقرار صناع فيلم "التجربة الميكسيكية" على موعد طرحه بالسينمات

جريدة الدستور

استقر صناع فيلم “التجربة الميكسيكية” الذي يخوض بطولته الفنان عمرو عبد الجليل والفنان بيومي فؤاد، على يوم 7 فبراير المقبل لطرحه بدور العرض السينمائي بمصر والوطن العربي.

 

وكان قد أعلن صناع العمل عن يوم 24 يناير الجاري لطرحه ثم تأجل عرضه ليوم 31 من نفس الشهر، ليستقر صناعه بالنهاية على يوم 7 من شهر فبراير المقبل.

ويستعد أبطال الفيلم لطرح الأغنية الدعائية والتي تحمل عنوان "مكسيكانو" من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان  مدين.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء يسافرون في بعثة للمكسيك ثم تبدأ المغامرات في إطار من المواقف الكوميدية وينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدي.

فيلم "التجربة المكسيكية" من بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد حافظ، عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، ندى موسى، ليلى عز العرب، وتأليف محمود حمدان ومحمود محرز، وإخراج شادي علي.

 

 

 

 

 

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