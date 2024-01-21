الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. أكرم حسني يناقش علاقة الآباء بالأبناء في "بابا جه"

أكرم حسنى
أكرم حسنى

يواصل الفنان أكرم حسني تصوير مشاهد مسلسله الجديد “بابا جه”، ليخوض به في السباق الرمضاني المقبل، ويعتبر ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024 الكوميدية.

وعلم “الدستور” من مصدر داخل فريق العلم إن المسلسل يناقش قضة هامة تخص المجتمع وعلاقة الآباء بالأبناء ولكن بشكل كوميدي لايت، مؤكدا أن العمل يحمل رسالة هامة للأباء في اطار اجتماعي، ويتضمن العمل 15 حلقة لم يستقر صناعه حتى الآن على موعد عرضه في النصف الأول أم الثاني من الشهر الكريم.

ويعد مسلسل بابا جه ثاني بطولة لفنان أكرم حسني في الدراما الرمضانية بعد أن قدم في شهر رمضان قبل الماضي، مسلسل مكتوب عليا، وكان من بطولة عمرو عبد الجليل وآيتن عامر وهنادي مهنا، ومن تأليف إيهاب بليبل ومن إخراج خالد الحلفاوي.

ويواصل مؤلف العمل وائل حمدي كتابة السيناريو حيث انتهى مؤخرا من كتابة نصف حلقات العمل فقط، وتواصل الشركة المنتجة للمسلسل ترشيح باقي أبطال العمل تباعا حيث من المنتظر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان المقبل.

وتدور أحداث مسلسل" بابا جه" حول مدير فندق في فترة كورونا يتعرض للعديد من الأزمات بسبب الأحداث التي تمر به وهو مأخوذ عن فيلم كوري كوميدي.

وهو من تأليف وائل حمدي  ومحمد إسماعيل أمين، ومن إخراج خالد مرعي، وبطولة أكرم حسني وسما إبراهيم ونسرين امين ويتكون العمل من 15 حلقة.

ويلعب أكرم حسني شخصية زوج الفنانة نسرين أمين، ويشهد العمل الدرامي الكثير من المواقف الكوميدية التي تدور حوّلها باقي أحداث المسلسل، الذي يشارك فيه باقة من ألمع النجوم، والمسلسل هو التعاون الأول بين “أكرم حسني”، ونسرين امين ".

وعرض مؤخرا للفنان أكرم حسني، فيلم "العميل صفر"، إذ حقق نجاحًا كبيرًا بالتزامن مع عرضه، وتجاوزت الإيرادات أكثر من 40 مليون جنيه، في 12 أسبوعًا، ويُشارك في بطولته كل من أسماء أبو اليزيد، منذر رياحنة، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، فيدرا، أوتاكا، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، فاطمة البنوي، تأليف وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.

تدور قصة فيلم العميل صفر، حول مغامرات فاشلة يقوم بها الشاب صفر عبداللطيف شداد الهمم، بسبب حبه الشديد لمغامرات جيمس بوند ويسعى لتقليده ويكون مثله، ولكن تنقلب الأمور ضده.

بابا جه الفنان أكرم حسني السباق الرمضاني الدستور مسلسلات رمضان 2024

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