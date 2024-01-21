الأحد 21 يناير 2024
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فن

"الستات مايعرفوش يكدبوا" يبدأ حوارا مجتمعيا حول تعديلات قانون الثانوية العامة

منى عبد الغني
منى عبد الغني

بدأ برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" تقديم الإعلاميات منى عبد الغني وإيمان عز الدين ومها الصغير، عبر قناة سي بي سي حوارا مجتمعيا والذي يستمر على مدار ٨ حلقات عن اقتراحات تعديل مشروع قانون الثانوية العامة.

يستضيف البرنامج أولياء الأمور والخبراء وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب وعرض وجهات النظر المختلفة الخروج بورقة عمل تشمل التوصيات المختلفه ونتاج الحوار المجتمعي وإرسالها إلى الجهات المعنية بمناقشة القانون.
 

يذاع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" يوميًا من السبت للأربعاء في الثالثة عصرًا وتقدمه الإعلاميات منى عبد الغني وإيمان عز الدين وهبه الاباصيري ومها الصغير. 

ويقدم البرنامج، فقرة خاصة مع الميكب ارتيست شيماء إسماعيل وللتي تقدم نصائح هامة لرسم العيون والشفايف من خلال استضافة موديل وتقديم اهم النصائح في وضع المكياج خطوة بخطوة مع الموديل مريم مصطفى.

جدير بالذكر أن برنامج "الستات مايعرفوش يكدبو"ا يقدم يوميا في فقرته الأولى نشرة اخبارية تهم المرأة والأسرة والطفل وتسلط الضوء على النماذج الايجابية وقصص التميز والتحدي للسيدات في المجتمع، ويقدم البرنامج في فقرة ثابتة طرق تحضير الأكلات الشهية والوصفات السهلة التي تسهل على المرأة العاملة وربات البيوت تحضير الطعام بطريقة سهلة وبسيطة.

منى عبد الغني برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا قانون الثانوية العامة مها الصغير البرنامج

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