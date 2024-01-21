مع قرار اعتزاله.. آخر تصريحات الزعيم عادل إمام عن المنافسة الدرامية الرمضانية

قدم الزعيم عادل إمام عددا كبيرا من المسلسلات التلفزيونية الشيقة والتي حققت نجاحا قياسيا وقت عرضها وما زالت تحظى بنسب مشاهدات عالية نظرا لجماهريته الكبيرة.

وشارك “الزعيم” في الأعوام الأخيرة بأعمال تلفزيونية خاض بها منافسة رمضان، منذ عام 2012 بمسلسل "فرقة ناجي عطالله" بعدما غاب لفترة طويلة عن الدراما، والتفت للسينما وكانت آخر أعماله السينمائية عام 2010.

وظل "الزعيم" محافظًا على مكانته بين النجوم في السباق الرمضاني حتى عام 2018 بمسلسل "عوالم خفية"، وفي كل عام يتربع عادل إمام على عرش النجومية بين مسلسلات رمضان، وكانت آخرها عام 2020 بمسلسل فلانتينو.

وقال عادل إمام في تصريحات سابقة لـ"الدستور" إن المنافسة الرمضانية لا غنى عنها كل عام، خاصة وأنها تشهد منافسة شرسة وقوية لمشاركة مجموعة من الأعمال الدرامية الهادفة والمميزة.

وأضاف أن النجوم الشباب موهوبين وتفوقوا على أنفسهم، مشيرًا إلى أنه يحب أن يشاهد العمل الجيد الذي يجذبه.

ولفت إلى أنه يحب أن يشاهد أعمال الفنانة يسرا والذي يكن لها كل حب وتقدير، متمنيًا التوفيق الدائم للجميع.

وكان نجل الزعيم عادل إمام المخرج رامي إمام، أعلن خلال الساعات الأخيرة اعتزال والده الفن وتفرغه للأسرة، وقضاء وقت عائلي مع أحفاده.