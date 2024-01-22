الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

كريم عفيفي يكشف كواليس فيلم "ع الماشي" والعرض بعيد الفطر

كريم عفيفي
كريم عفيفي

يواصل الفنان كريم عفيفي تصوير مشاهده ضمن احداث فيلم “ع الماشي” بمشاركة الفنان علي ربيع، والمقرر عرضه ضمن قائمة افلام موسم عيد الفطر المبارك المقبل.

وكشف عفيفي كواليس تصوير فيلم ع الماشي بمشاركة صورة له اثناء تصوير احد المشاهد، وذلك عبر حسابه الرسمي على انستجرام، وعلق قائلا: “من كواليس تصوير فيلم ع الماشي، ميعادنا عيد الفطر بإذن الله وكل سنة وانتم طيبين مقدما”.

من جهة أخرى، عرض مؤخرا للفنان علي ربيع فيلم "بعد الشر" علي المنصات المختلفة وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب ويشارك في بطولته ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى ويجسد على ربيع خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية.

كانت آخر أعمال على ربيع فيلم "زومبى" الذى تم عرضه فى عيد الفطر الماضى، وشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد، سامى مغاورى، ومحمود السيسى وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.

الفنان كريم عفيفى فيلم “ع الماشي” ع الماشي أفلام موسم عيد الفطر المبارك عيد الفطر علي ربيع

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