الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

من فيلم "حمص وحلاوة".. حسن شاكوش يطرح أغنية "ست البنات"

جريدة الدستور

كشف مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش عن طرح أغنيته الجديدة “ست البنات” بمشاركة محمود الليثي، ضمن أحداث فيلم “حمص وحلاوة” المقرر عرضه قريبا بالسينمات.

وشارك “شاكوش” مقطع فيديو من كليب اغنية ست البنات وعلق قائلا: “كليب ست البنات دلوقتي على يوتيوب”.

https://www.instagram.com/reel/C2X3FpjoWxn/?igsh=MWcwNHZpazdzc3o1cg== 

فيلم "حمص وحلاوة" تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، حول 3 أشخاص يعملون في أحد الفنادق، ويلتقون بفنانة شهيرة ثم تبدأ بينهم قصة حب من طرف واحد.

فيلم حمص وحلاوة يضم عدد كبير من الفنانين وعلى رأسهم بدرية طلبة ومحمود الليثي وامينة ومحمد أسامة والفيلم من إخراج الراحل أحمد البدري وإنتاج أحمد السبكي.

ويضم الفيلم مجموعة من الأغاني الشعبية لعدد من المطربين الشعبيين والمهرجانات ومنهم عمر كمال وحمو بيكا وحسن شاكوش وحسن الخلعي بالإضافة إلى أغاني لأمينة ومحمود الليثي أبطال الفيلم.

مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش ست البنات فيلم “حمص وحلاوة” محمود الليثي السينمات

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