الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. حلا شيحة داخل كواليس "إمبراطورية ميم"

جريدة الدستور

تشارك الفنانة حلا شيحة في بطولة مسلسل “امبراطورية ميم” أمام خالد النبوي، ليخوضا به السباق الرمضاني المقبل.

وظهرت حلا رفقة المخرج محمد سلامة اثناء تصوير احد مشاهد مسلسل امبراطورية ميم، وشاركت الصورة عبر حسابها الرسمي على انستجرام، وعلقت قائلة: “مع المخرج الرائع محمد سلامة، مسلسل امبراطورية ميم”.

مسلسل "امبراطورية ميم" مأخوذ عن نص الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وبطولة خالد النبوي وحلا شيحة ونور النبوي ونشوى مصطفى ومحمود حافظ وهاجر السراج وإلهام صفي الدين وليلى عز العرب ومنى زاهر، آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، إنتاج شركة أروما بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

إمبراطورية ميم الفنان خالد النبوي السباق الرمضاني مسلسل مسلسل “إمبراطورية ميم” حلا شيحه

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