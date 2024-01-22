الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

لقاء سويدان رفقة بطلات "الوصفة السحرية": "أحلى بنات"

جريدة الدستور

يواصل صناع مسلسل “الوصفة السحرية.. لزواج ناجح” تصوير مشاهد العمل على قدم وساق، استعدادا لعرضه خارج الموسم الرمضاني المقبل، ويخوض بطولته الفنانة شيري عادل واسلام جمال ونخبة من الفنانين.

شاركت الفنانة لقاء سويدان احدى بطلات العمل صورة مجمعة من داخل الكواليس اثناء تصوير احد المشاهد، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك وعلقت قائلة: “احلى بنات، بحبك كلكم”.

"الوصفة السحرية" - (لزواج ناجح) يعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كلًا من: شيرى عادل، إسلام جمال، ميرهان حسين، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.

ويسجل مسلسل "الوصفة السحرية" – (لزواج ناجح) التجربة الثانية للمخرج خيرى سالم كمخرج في الدراما بعد عمله كمخرج منفذ ومخرج وحدة ثانية في أكثر من أعمال أبرزها الإختيار، حيث يعرض له أولى تجاربه كمخرج، مسلسل "على باب العمارة" على watch it، بطولة حاتم صلاح، آية سماحة، محمد محمود، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، ومحمد عبد العظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم.

وتستعد قنوات المتحدة لاستقبال مسلسلات الموسم الشتوى، حيث يتم تصوير عدد من الأعمال حاليًا لعرضها قرببًا أبرزها "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، عصام السقا، حمزة العيلى، صفاء الطوخى، وولاء الشريف، و"زينهم" بطولة أحمد داود وكريم قاسم وسلمى أبو ضيف، و"بينا ميعاد 2" بطولة شيرين رضا وصبرى فواز وبسمة ومدحت صالح وخالد أنور ووفاء صادق.

مسلسل الوصفة السحرية لقاء سويدان الفنانة شيري عادل اسلام جمال فيس بوك الوصفة السحرية – لزواج ناجح

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