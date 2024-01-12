"مانشيت" يشيد بتحقيق "الدستور" عن بنك الجلود الإسرائيلى.. ويطالب بتقديمه لمحكمة العدل

أشاد الإعلامي جابر القرموطي، بتحقيق استقصائي نشرته جريدة "الدستور"، بعنوان: "أقذر جرائم الإنسانية".. "الدستور" تحقق: كيف أنشأت إسرائيل أكبر بنك جلود بشرية فى العالم من جثامين الفلسطينيين ؟، للزميلين هاني سميح وأحمد عاشور.

وقال القرموطي، خلال تقديمه برنامج "مانشيت"، عبر قناة cbc، إن عنوان التحقيق فقط يجب أن يتناول القضاة في جنوب إفريقيا، ويتم تقديمه إلى محكمة العدل الدولية، كأحد الأدلة القوية على جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

يذكر أن التحقيق رصد شبكات أمريكية وأوروبية تتاجر بجلود الشهداء مع إسرائيل داخل أكبر سوق سوداء دولية لتجارة الأعضاء، من خلال تتبع هذه الجريمة البشعة لمعرفة الهدف الذي يريد الاحتلال الوصول إليه جراء سرقة أعضاء الشهداء، وكيف يستخدمها، وما الجهات التي تساعده فى تلك الجريمة؟.