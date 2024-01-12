الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"فكرته معقدة".. خالد الصاوي يكشف عن تحديات فيلم "ليه تعيشها لوحدك؟" (فيديو)

خالد الصاوي
خالد الصاوي

أبدى الفنان خالد الصاوي رأيه في فيلمه الجديد "ليه تعيشها لوحدك؟"، الذي يشارك فيه بدور عازف جيتار وصديق مقرب للفنان شريف منير، الذي يعيش وحيدا بعد أن هجر وطنه منذ سنوات.

أوضح الصاوي، في لقاء خاص مع برنامج "أون سيت"، الذي تقدمه الإعلامية إنجي يحيى، على قناة أون، أنه كاد أن يرفض العمل في الفيلم لصعوبة فكرته وتعقيده، ولكنه تغلب على تردده بسبب جودة السيناريو والمشاعر التي يحملها، ووصف دوره بأنه شخصية متناقضة، فهو يبدو مشغولا بأمور كثيرة، ولكنه في الواقع يعاني من الوحدة.

ويضم الفيلم نخبة من النجوم، منهم سلمى أبوضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، والطفل منذر مهرجان، وهو من تأليف أحمد عبدالعزيز، وإخراج حسام الجوهري، ويندرج الفيلم ضمن النوع الاجتماعي، ويروي قصة إنسانية مؤثرة، تجمع بين شريف منير الذي يلعب دور طبيب، وخالد الصاوي الذي يعاني من مرض السرطان، ويكشفان عن أسرار حياتهما.

خالد الصاوي ليه تعيشها لوحدك فيلم عازف جيتار شريف منير إنجي يحيى قناة اون أون سيت السيناريو سلمى أبوضيف الطفل منذر مهرجان خالد الصاوي وشريف منير فيلم خالد الصاوي فيلم 2024

الأكثر قراءة

أكاذيب إسرائيلية فى محكمة العدل الدولية.. ادعاءات ضد مصر

اتفاق جديد على إيصال أدوية للمحتجزين الإسرائيليين فى غزة

موعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بشأن إبادة الاحتلال لغزة

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

"الأرصاد" تحذر من طقس الغد: أمطار غزيرة فى 5 محافظات وصقيع بوسط سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

بين البايع والمشتري.. !

محمد عبدالعزيز

نوابغ العرب.. عبارة قديمة سمعناها حديثا

مدحت بشاى

الحوار الوطني.. وإشكالية التنوير

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

علي سعدة

دولة جنوب إفريقيا.. والمحكمة الجنائية الدولية

حسين دعسة

وبدأت معركة اليمن.. قوات أمريكية وبريطانية تشن حربها على الحوثيين

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والسينما الإيرانية

وائل لطفي

التحول الرابع

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا