"فكرته معقدة".. خالد الصاوي يكشف عن تحديات فيلم "ليه تعيشها لوحدك؟" (فيديو)

أبدى الفنان خالد الصاوي رأيه في فيلمه الجديد "ليه تعيشها لوحدك؟"، الذي يشارك فيه بدور عازف جيتار وصديق مقرب للفنان شريف منير، الذي يعيش وحيدا بعد أن هجر وطنه منذ سنوات.

أوضح الصاوي، في لقاء خاص مع برنامج "أون سيت"، الذي تقدمه الإعلامية إنجي يحيى، على قناة أون، أنه كاد أن يرفض العمل في الفيلم لصعوبة فكرته وتعقيده، ولكنه تغلب على تردده بسبب جودة السيناريو والمشاعر التي يحملها، ووصف دوره بأنه شخصية متناقضة، فهو يبدو مشغولا بأمور كثيرة، ولكنه في الواقع يعاني من الوحدة.

ويضم الفيلم نخبة من النجوم، منهم سلمى أبوضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، والطفل منذر مهرجان، وهو من تأليف أحمد عبدالعزيز، وإخراج حسام الجوهري، ويندرج الفيلم ضمن النوع الاجتماعي، ويروي قصة إنسانية مؤثرة، تجمع بين شريف منير الذي يلعب دور طبيب، وخالد الصاوي الذي يعاني من مرض السرطان، ويكشفان عن أسرار حياتهما.