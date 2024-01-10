الأربعاء 10 يناير 2024
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نبيل عمر يوضح لـ "الشاهد" مفاهيم القرآن في حالة الجهاد والقتال (فيديو)

الكاتب الصحفي نبيل
الكاتب الصحفي نبيل عمر

قال الكاتب الصحفي نبيل عمر إنه اكتشف أنه لا يمكن فهم القرآن الكريم كآيات أو سور منفصلة، فالقرآن نص متكامل له مفاهيم كلية وتصدر منها مفاهيم جزئية وعلى سبيل المثال في حالة الجهاد والقتال التي ترتبط بمفاهيم كلية، كما ورد في القرآن: "إن الله لا يحب المعتدين"، والتي تحكم كافة مفاهيم القرآن في هذه الحالة.

أضاف عمر خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع د.محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز":"جميع آيات القتال في القرآن الكريم تدعو في خواتمها إلى السلم والعفو، ولا تكمل إلا إذا أصر عدوك الذي يعاديك واعتدى عليك على دوام هذا القتال".

وواصل:"لا تعتدي بأي شكل من الأشكال، ولا تبرر اعتدائك بحجج من أجل الهجوم، لأن الكلمة التي وردت في القرآن قاطعة".

الشاهد الدكتور محمد الباز الكاتب الصحفي نبيل عمر القرآن الكريم الجهاد والقتال القرآن مفاهيم القرآن اكسترا نيوز

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