هنا شيحة تكشف عن سر عدم ظهورها في البرامح التلفزيونية (فيديو)

كشفت الفنانة هنا شيحة، عن سر عدم ظهورها في البرامج التلفزيونية، موضحة أنها لا تحب الظهور إلا في حالة امتلاكها موضوعات مهمة في العمل تستطيع الحديث عنها أمام الجمهور، ولكنها لا تفضل الظهور الكثير دون داع.

وقالت شيحة، خلال لقاء خاص في برنامج "أون سيت"، الذي تقدمه الإعلامية إنجي يحيى، عبر قناة أون، إن تحب دائما تقديم الأعمال التي لا تشبه ما سبقها، والبحث عن قصص جديدة تستطيع أن ترويها بشكل ممتع للجمهور من خلال عملها الفني، كما أشادت بطريقة كتابة الكاتب عمرو ياسين، كونه يختار أفكاره ومصطلحاته التي يقدمها في قالب مخصص للمرأة.