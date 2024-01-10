سمير تقى: محكمة العدل الدولية تدرس طلب وقف جرائم الإبادة فى غزة

أكد الدكتور سمير تقي، المؤسس والمدير العام لمركز الشرق الأوسط للبحوث، أن محكمة العدل الدولية لديها الصلاحية لإصدار طلب بإيقاف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في حال وجود شبهة بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

وأوضح تقي، في حديثه لبرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، أن هذا الطلب يعتبر إجراءً مؤقتًا، يهدف إلى حماية السكان المدنيين من القتل والتدمير، دون الحاجة لتحديد ما إذا كانت الجرائم التي ترتكبها إسرائيل تنطوي على نية القضاء على جماعة معينة.

وأشار إلى أن هذا الطلب، إذا ما صدر، سيتم توجيهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي بدوره سيحيله إلى مجلس الأمن أو الجمعية العامة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، مؤكدا أن هذا الطلب سيكون له تأثير سياسي كبير، خاصة على الولايات المتحدة، التي تدعم إسرائيل بشكل مطلق، وتعتبر أن ما تقوم به هو عملية دفاع عن النفس.

وأضاف تقي، أن العالم ينتظر بترقب انعقاد جلسات محكمة العدل الدولية يومي الخميس والجمعة المقبلين، للنظر في الدعوى التي رفعتها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة في غزة.