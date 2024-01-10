السفير نبيل فهمى: بايدن فقد دعم اليسار فى حزبه بسبب موقفه المتحيز لإسرائيل

قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، إن العدوان الإسرائيلي على غزة ينتهك القانون الدولي، وأن الرئيس الأمريكي جو بايدن فقد دعم اليسار في حزبه بسبب موقفه المتحيز لإسرائيل.

وأضاف “فهمي”، في حوار تلفزيوني مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الغرب متناقض في رؤيته للقضية الفلسطينية، وأن شباب اليهود يرفضون الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون، مشيرا إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة تجرم الاعتداء على المنشآت الطبية، وهو ما تقوم به إسرائيل في غزة.

وأوضح أن أمريكا تحاول منع التصعيد في المنطقة، لكنها لا تستطيع إيقاف العنف الإسرائيلي في غزة، موضحا أن وزير الخارجية الأمريكي بلينكن غير مرتاح للتصعيد، وأن إسرائيل وغزة هما مشكلة لا تحل، وتحدث عن الوضع السياسي في أوروبا، وقال إن دول أوروبا الشرقية أكثر تشددًا في مواقفها من الغربية، وأن هناك صعودًا لليمين المناهض للهجرة.

وأخيرًا، تطرق إلى العلاقات الدولية، وقال إن هناك تنافسًا بين أمريكا والصين في منطقة الخليج، وأن أمريكا تعتبر روسيا جزءًا من التاريخ والصين هي المنافس الحقيقي.