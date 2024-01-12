هنا شيحة: تنوع الأدوار مطلوب.. وأبحث طوال الوقت عن شخصية جديدة (فيديو)

قالت الفنانة هنا شيحة، إنها لا تعمل في المجال الفني بالقدر الذي تحب أن تعمل به، حيث تنفذ عملًا أو عملين فقط في العام الواحد، ولكنها تحب أن تقدم أكثر من ذلك، ولكن دائمًا الممثل يختار بين الأعمال التي تعرض عليه، وبالتالي غالبًا ما يكون العمل المعروض ليس مناسبًا لما تريد أن تقدمه في السينما أو التليفزيون.

وأضافت "شيحة"، خلال لقاء خاص في برنامج "أون سيت"، الذي تقدمه الإعلامية إنجي يحيى، عبر قناة أون، أنه يجب دائمًا التنوع في شخصيات العمل الذي تقدمه، وهذا ما يجعلها تختار الأعمال غير المشابهة لما قدمته في السابق، والبحث عن شخصية جديدة.