الجمعة 26 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

أمير كرارة يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على منصة عالمية بفيلم "البعبع"

جريدة الدستور

تصدر النجم أمير كرارة قائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة “نتفليكس” بأحدث أعماله السينمائية “البعبع” حيث احتل المركز الأول ضمن قائمة 10 أفلام عربية.

وحقق فيلم “البعبع” 43.5 مليون جنيه منذ طرحه في دور العرض السينمائية، حيث طرح في السينمات بعيد الأضحى الماضى، وهو من إنتاج شركة سينرجى فيلمز.

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى، الطفل جان رامز وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.

ويعود أمير كرارة للسينما بفيلم البعبع بعد غياب 3 سنوات كاملة إذ قدم آخر أفلامه "كازابلانكا" الذى عرض فى عام 2019 وحقق إيرادات بلغت 80 مليون جنيه، وشارك فى بطولته غادة عادل، إياد نصار، عمرو عبد الجليل، لبلبة، أحمد داش، وخلال العامين الماضيين اكتفى كرارة بالظهور كضيف شرف في السينما خلال فيلمى "سبع البرمبة" مع رامز جلال و"موسى" مع كريم محمود عبد العزيز.

وطرحت عدد من الأفلام السينمائية في موسم رأس السنة وهم فيلم أبو نسب للفنان محمد إمام وياسمين صبري وشماريخ للفنان آسر ياسين وأمينة خليل وكارت شحن لمحمد ثروت ووش في وش لمحمد ممدوح وأمينة خليل والعميل صفر لأكرم حسني وفوي فوي فوي لمحمد فراج وغيرهم.

البعبع أمير كرارة كرارة التوب 10 للأفلام العربية نتفليكس فيلم البعبع

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