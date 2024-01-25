بعد تماثله للشفاء.. أول صورة لـ أحمد العوضى من كواليس "حق عرب"

يستأنف الفنان أحمد العوضي تصوير أحدث أعماله في “حق عرب” بعد تعرضه الفترة الأخيرة لوعكة صحية شديدة دخل على إثرها المستشفى، ومن المقرر أن يتم عرض المسلسل في موسم رمضان المقبل 2024.

وشارك العوضي صورة له من داخل كواليس العمل عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، لتنهال التعليقات لتهنئته بتماثله للشفاء متمنين له النجاح والتوفيق، وعلق على الصورة قائلًا: “حق عرب، رمضان 2024 إن شاء الله، مسلسل يليق بكل إخواتي”.

"حق عرب" تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، رياض الخولى، وليد فواز، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في إطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث.

ويسجل "حق عرب" التعاون الثانى الذى يجمع دنيا المصرى وأحمد العوضى، وذلك بعدما شاركت دنيا فى شهر رمضان الماضى بظهور خاص فى مسلسل "ضرب نار" بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى، وجسدت خلال العمل شخصية فتاة تعمل على عربة كبدة ويتزوجها العوضى بعد خروجه من السجن.