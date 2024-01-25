الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

15 فبراير.. محمد الطوخي يحيى احتفالية "عيد الحب" بمعهد الموسيقي العربية

المسرح الكبير
المسرح الكبير

يستعد المطرب محمد الطوخي لاحياء احتفالية عيد الحب تحت عنوان "ليلة طرب"، والمقرر إقامتها يوم الخميس 15 فبراير المقبل، بـمعهد الموسيقي العربية بدار الأوبرا.

ويقدم “الطوخي” مجموعة كبيرة من أجمل الأغنيات الخاصة به، بالاضافة الي باقة من اغانى كبار المطربين.

وفي سبتمبر الماضي، أحيا “الطوخي” حفلًا بعنوان "سهرة مع العندليب" على المسرح الكبير بدار الأوبرا، قدم خلاله مجموعة من أروع أغنيات الفنان الكبير عبدالحليم حافظ.

يشار إلى ان المطرب محمد الطوخي كان قد انتهى مؤخرا من البوم خاص للأطفال بمشاركة سيمون وداليا وانجي امين وحنان عطية، ويضم مجموعة من الأغنيات منها "نامي يا توتة"، "البطة البطولة"، "أكبر حبة"، "حبة فراشات" وكلمات الاغاني للشاعر سامح الرازقي، كما يستعد لطرح اغنية جديدة من الحانه، ومن كلمات هاني الصغير وتوزيع أسامة عبد الهادي.

ليلة طرب المطرب محمد الطوخي دار الأوبرا المصرية الموسيقى العربية الطوخي الخميس

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