كلثوميات| أعمال كوكب الشرق بمعهد الموسيقى العربية الجمعة

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا ضمن سلسلة كلثوميات التي تقدمها فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي بعد غد الجمعة الموافق 26 يناير على مسرح معهد الموسيقي العربية، وذلك فى اطار تواصل الثقافة المصرية فعالياتها لحفظ التراث الفني.

رحاب عمر وغادة ادم نجمتا كلثوميات فى معهد الموسيقى

ومن المقرر أن يبدأ حفل كلثوميات، فى تمام الساعة الثامنة مساء، ويتضمن البرنامج نخبة مختارة من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم التي تعاونت فيها مع كبار الملحنين والشعراء خلال مشوارها الفني يؤديها كلا من رحاب عمر وغادة ادم.

وفى سياق متصل طرحت إدارة الأوبرا المصرية، التذاكر الخاصة بالحفل وجاءت بفئة واحدة قيمتها 260 جنيها.

ووضعت إدارة الأوبرا عدة شروط لحضور حفل كلثوميات وهي:

ـ تفتح الأبواب لدخول الجمهور لمسرح الحفل في السابعة مساءً، على أن ينطلق الحفل الساعة الثامنة مساءً.

- الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية «ممنوع ارتداء الشورت».

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ممنوع التصوير.

مئوية أم كلثوم

على صعيد أخر، من المقرر إقامة عدة احتفالات خلال شهر فبراير، لكوكب الشرق أم كلثوم، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على غناء سيدة الغناء العربي أم كلثوم، أبرزها من المقرر إقامته داخل المتحف المصري الكبير، يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير المقبل، وتحييه كوكبة من ألمع نجمات الوطن العربي، هن الفنانة ريهام عبدالحكيم، والفنانة مروة ناجي، والفنانة إيمان عبدالغني، بقيادة المايسترو والموزع الموسيقي محمد الموجي.

سلسلة حفلات كلثوميات

يذكر أن سلسلة حفلات كلثوميات تأتي ضمن خطة دار الأوبرا المصرية لتخليد اعمال ام كلثوم ونشرها للأجيال الجديدة والشباب باعتبارها جزء أصيلا من التراث الموسيقى العربي.