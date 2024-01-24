السبت.. الأوبر تُنظم حفلًا لـ أوركسترا القاهرة السيمفوني

تنظم تحت عنوان "الف ليلة وليلة"، دار الأوبرا، برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا ضخما لـ أوركسترا القاهرة السيمفوني، بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي، ومشاركة عازفة الفيولينة رنا عبد الوهاب، وذلك في الثامنة مساء السبت 27 يناير علي المسرح الكبير.

ومن المقرر أن يبدا الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً، في إطار أهداف الثقافة المصرية الرامية إلى تقديم أهم واشهر المؤلفات الموسيقية العالمية.

السيمفوني يستلهم الف ليلة وليلة بالأوبرا

ويتضمن برنامج حفل الف ليلة وليلة، عدد من المؤلفات العالمية منها سيمفونية القرابين المنسية لـ ميسيان، كونشيرتو الفيولينة والاوركسترا لـ ديفورجاك ومتتالية شهرزاد لـ كورساكوف والتى كتبها عام 1888 وقسمها الى اربعة حكايات استلهمها من حكايات الف ليلة وليلة وهى البحر وسفينة السندباد، الأمير الكالندارى، الأمير الشاب والأميرة الشابة والإحتفالات في بغداد واصبحت علامة مميزة لكل الاعمال الفنية الخيالية كما باتت رمزا للروايات الاسطورية الحالمة.

وضعت إدارة الأوبرا عدة شروط لحضور حفل الف ليلة وليلة هي:

ـ تفتح الأبواب لدخول الجمهور لمسرح الحفل في السابعة مساءً، على أن ينطلق الحفل الساعة الثامنة مساءً.

- الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية «ممنوع ارتداء الشورت».

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ممنوع التصوير.

أوركسترا القاهرة السيمفوني

الجدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة أشهر الموسيقيين فى العالم، وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الإعلان عن أنفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح في ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفني، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، هذا إلى جانب جولات فنية في أرجاء العالم.