مدينة ساحرة| فريق "وبينا ميعاد2" يظهر المعالم الجمالية لمرسى مطروح

شهدت حلقتا (7) و(8) من أحداث مسلسل "وبينا ميعاد2"، للنجم صبري فواز، والنجمة شيرين رضا، الذي يعرض حاليا على قنوات dmc، ومنصة واتش ات الرقمية، احتفاءً واسعًا بمدينة مرسى مطروح ومعالمها وأجوائها الساحرة طوال العام.

إهداء خاص

وفى سياق متصل، حرص فريق العمل بقيادة المخرج هاني كمال، إظهار الجوانب الخلابة والمعالم السياحية فى مدينة مرسى مطروح والشواطئ المختلفة منها "عجيبة" وغيرها التي يأتي لها السياح من كل بلاد العالم ويتم إدراج المناطق السياحية ضمن السياق الدرامي للعمل لاستكشاف جمال وطبيعة مصر، وذلك من خلال بطل العمل النجم صبري فواز، الذي حرص على قضاء وقت الراحة لمدة يومين خلال الأحداث مع اسرته فى مرسى مطروح للاستمتاع بالجو والشواطئ والأجواء السياحية المبهرة.

مرسى مطروح بطلا مشاركًا في أحداث "وبينا ميعاد2"

الأمر لاقى قبولًا واحتفاء كبيرًا لدى أهل مدينة مرسى مطروح، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء بالإشادة بالقصة أو بتفاصيل المدينة التي ظهرت بشكل مميز خلال الحلقات، وكأن المدينة بطلا مشاركًا في الأحداث بأماكنها وتاريخها.

وتعد مدينة مرسى مطروح، وجهة مميزة لصناع الأعمال الدرامية لتصوير مشاهدهم هناك، خاصة أن المدينة تتمتع بطبيعة ساحرة، وبها العديد من الأماكن التى تساهم فى إضفاء حالة جمالية على المشاهد.

أحداث مسلسل وبينا ميعاد2

تدور أحداث مسلسل "وبينا ميعاد2" فى إطار درامي اجتماعي يحتوى على جزء لايت كوميدي، ويحتوى على 40 حلقة، ويستعرض تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

صناع وأبطال مسلسل وبينا ميعاد2

يشارك فى أحداث مسلسل "وبينا ميعاد 2" نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم صبرى فواز، شيرين رضا، مدحت صالح، وفاء صادق، بسمة، محمد سليمان، إيهاب فهمي، محمد مهران، هاجر الشرنوبي، أحمد فريد، والفنانون الشباب تسنيم هانى، يوسف إبراهيم، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكدوانى، أميرة أديب، والطفل محمد العزازى، والطفلة كنزى رماح، والمسلسل من إنتاج شركة سكوير ميديا لمالكها المنتج إبراهيم حمودة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف وإخراج هاني كمال.

وبينا ميعاد 2

وبينا ميعاد 2

وبينا ميعاد 2

وبينا ميعاد 2