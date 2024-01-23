الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نجوم الفن يحتفلون بصعود المنتخب المصرى لدور الـ16 فى كأس أفريقيا

محمد رمضان وتريزيجيه
محمد رمضان وتريزيجيه

حرص عدد كبير من نجوم الفن، بتهنئة المنتخب المصري، عقب التأهل لدور الـ 16 ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك عقب تعادله مع منتخب الرأس الأخضر في المباراة "كاب فيردي" التي أقيمت أمس الإثنين، وانتهى الماتش بالتعادل بهدفين لكل فريق.

نجوم الفن يحتفلون بصعود المنتخب المصري لدور الـ16 فى كأس الأمم الأفريقية 

وجاء فى المقدمة النجم محمد رمضان، الذي نشر صورة له تجمعه بنجم المنتخب المصري محمود تريزيجيه، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعبر موقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، وعلق قائلا: "مبرووك منتخبنا الوطني صعوده للدور الـ 16 لكأس أمم أفريقيا".

ومن جانبه حرص الفنان القدير صلاح عبد الله،  على توجيه الشكر لمنتخب موزمبيق بعد تعادله مع منتخب غانا، وهو ما أتاح الفرصة لتأهل المنتخب المصري لدور الـ 16، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث كتب: "من أعماق أعماقي شكرًا موزمبيق".

كما أعرب المؤلف والسيناريست الكبير عبد الرحيم كمال، عن سعادته البالغة بتأهل المنتخب المصري لدور الـ 16 لكأس الأمم الأفريقية، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: “مصر ” وملأ المنشور بالقلوب الحمراء.

أما المطربة مروة ناجي، نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام علم مصر وعلقت قائلة: “الحمدلله الحمدلله”.

منشور مروة ناجي 

فيما كتبت المؤلفة إنچي علاء، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "مبروووك الصعود يا مصريين شكرًا يا رجالة".

منشور إنچي علاء

منتخب مصر 

وفى سياق متصل، من المقرر أن يخوض منتخب مصر، مواجهة دور الـ 16، يوم 28 يناير الجاري، في العاشرة مساء، في المباراة التي ستقام بملعب (لوران بوكو) بمدينة سان بيدرو. 

وكان قد رفع منتخب مصر، رصيده إلى 3 نقاط، من ثلاث تعادلات، ليحتل المركز الثاني، خلف منتخب الرأس الأخضر “المتصدر” برصيد 6 نقاط.

بينما حل منتخبا غانا وموزمبيق في المركزين الثالث والرابع (على الترتيب)، برصيد نقطتين لكل منهما.

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