بسيناريو غريب.. مصر تتعادل مع الرأس الأخضر وتتأهل لدور الـ 16 بكأس الأمم

تأهل منتخب مصر لثمن نهائي كأس الأمم بعد التعادل مع الرأس الأخضر بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم في الجولة الأخير من دور المجموعات.

ونجح الفراعنة في التأهل لدور الـ 16، بعدما احتلوا وصافة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بينما تصدر الرأس الأخضر المجموعة بـ 7 نقاط.

الشوط الأول



الدقيقة 3 بدأها منتخب مصر سريعًا، بركلة حرة مباشرة لمنتخب مصر على يمين منطقة جزاء كاب فيردي، نفذت بتمريرة قصيرة لعمر مرموش لكن الأخير فقد الكرة تحت الضغط الدفاعي القوي.



وعاد مصطفى محمد بكرة خطيرة بالدقيقة 12، برأسية قوية من عرضية محمد هاني لكنها مرت فوق مرمى كاب فيردي.



وسدد إمام عاشور بالدقيقة 14 كرة من خارج منطقة الجزاء، لكن تصدى لها حارس مرمى الرأس الأخضر.



وسدد عمر مرموش كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لهار فيزينيا حارس الرأس الأخضر بالدقيقة 19 ثم أكمل عليها مصطفى محمد وتألق الأخير أيضًا في صدها.



وعاد إمام وسدد كرة من خارج منطقة الجزاء، بالدقيقة 26 علت مرمى الحارس الأخضر.



وشهدت الدقيقة 33 أول فرصة خطيرة للرأس الأخضر، بتسديدة من جيلسون اصطدمت بحجازي وتحولت لركلة ركنية.



وبالدقيقة 40، حاول أحمد فتوح بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بمصطفى محمد وتحولت لركلة مرمى.



وعاد زيزو وهدد مرمى الرأس الأخضر، بالدقيقة 41 بتسديدة مرت بجوار مرمى فيزينيا بقليل.



الشوط الثاني



مع بداية الشوط الثاني، دفع فيتوريا بالثنائي محمد حمدي ومحمود حسن تريزيجيه بدلًا من أحمد فتوح وحمدي فتحي.

وكاد تريزيجيه أن يسجل هدفًا لصالح منتخب مصر في الدقيقة 47 من متابعة لتمريرة زيزو، لكن تسديدته مرت أعلى المرمى.

واستطاع البديل تريزيجيه تسجيل الهدف الأول للفراعنة في الدقيقة 50 من متابعة لتمريرة أحمد حجازي، حيث سدد الكرة بين قدمي حارس الرأس الأخضر معادلًا النتيجة.

استمرت محاولات الفراعنة، حيث صبوا تركيزهم على الكرات العرضية من الجانبين عن طريق زيزو وهاني وحمدي، لكن دفاعات كاب فيردي كانت حاضرة للدفاع عن مرماهم.

وفي الدقيقة 62، أطلق تريزيجيه تسديدة من على حدود منطقة الجزاء، لكن فوزينها حارس كاب فيردي تصدى لتسديدته.

تراجع المنتخب الوطني قليلًا بعد ذلك، في ظل استخدام لاعبي كاب فيردي للخشونة.

ودفع فيتوريا بـ محمود عبدالمنعم كهربا في الدقيقة 74 كثالث أوراقه بدلًا من أحمد سيد زيزو.



وأضاع مصطفى محمد فرصة حقيقة بالدقيقة 83، بعدما سدد كرة داخل منطقة فوق مرمى الرأس الأخضر بعد عرضية تريزيجيه.



وسدد إمام عاشور بالدقيقة 86 كرة قوية، خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس الرأس الأخضر.

وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة، بعدما سجل مصطفى محمد هدف بالدقيقة الأخيرة، ثم تعادل بعدها بدقيقة الرأس الأخضر.



تشكيل منتخب مصر.. زيزو ومرموش ومصطفى محمد يهاجمون الرأس الأخضر

ويلتقى منتخب مصر مع نظيره الرأس الأخضر فى العاشرة من مساء اليوم، ضمن مواجهات الجولة الثالثة ببطولة أمم إفريقيا 2023 التى تستضيفها كوت ديفوار حاليًا.

وفضل فيتوريا خوض المباراة بخطة متوازنة بين الدفاع والهجوم، من خلال الاعتماد على ثلاثة لاعبين فى الوسط ومثلهم فى الهجوم، بالإضافة إلى الرباعى الدفاعى، لتصبح خطة فيتوريا فى تلك المباراة 4/3/3.

جاء تشكيل منتخب مصر كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع: محمد هاني-محمد عبدالمنعم– أحمد حجازى– أحمد فتوح

خط الوسط: حمدى فتحى– مروان عطية– إمام عاشور

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو– عمرمرموش– مصطفى محمد.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز على نظيره الرأس الأخضر حتى يضمن التأهل المباشر لدور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا، كثانٍ للمجموعة الثانية بصحبة الرأس الأخضر الذى حسم تذكرة المركز الأول.

ويتواجد محمد صلاح نجم الفراعنة فى مدرجات استاد فيليلكس هوفويت بوانيى لمتابعة المباراة، قبل مغادرة كوت ديفوار فى طريقه إلى إنجلترا لاستكمال رحلة علاجه مع ليفربول.